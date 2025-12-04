Форвард Райан Леонард превзошёл одно из достижений Овечкина за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард отметился дублем и двумя результативными передачами в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1).

Лишь один игрок в истории «Вашингтона» забивал два гола и отдавал две передачи в одном матче в более молодом возрасте. Крис Валентайн отметился таким достижением в возрасте 19 лет и 364 дней в 1981 году. На сегодняшний день Леонарду исполнилось 20 лет и 316 дней. На третьем месте в клубной истории по этому показателю находится Александр Овечкин, который забил два гола и отдал две передачи в возрасте 21 года и 163 дней 27 февраля 2007 года.

В текущем сезоне на счету Леонарда 18 (7+11) очков в 28 матчах.