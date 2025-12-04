Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Райан Леонард превзошёл одно из достижений Овечкина за «Вашингтон»

Форвард Райан Леонард превзошёл одно из достижений Овечкина за «Вашингтон»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард отметился дублем и двумя результативными передачами в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой) – 08:25     0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05     0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35     0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh)     0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp)     0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34     0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03     1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)    

Лишь один игрок в истории «Вашингтона» забивал два гола и отдавал две передачи в одном матче в более молодом возрасте. Крис Валентайн отметился таким достижением в возрасте 19 лет и 364 дней в 1981 году. На сегодняшний день Леонарду исполнилось 20 лет и 316 дней. На третьем месте в клубной истории по этому показателю находится Александр Овечкин, который забил два гола и отдал две передачи в возрасте 21 года и 163 дней 27 февраля 2007 года.

В текущем сезоне на счету Леонарда 18 (7+11) очков в 28 матчах.

Материалы по теме
Овечкин повторил достижение Гретцки по количеству матчей с голами двум разным вратарям
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android