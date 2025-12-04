Форвард Райан Леонард превзошёл одно из достижений Овечкина за «Вашингтон»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард отметился дублем и двумя результативными передачами в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой) – 08:25 0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05 0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35 0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh) 0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp) 0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34 0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03 1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)
Лишь один игрок в истории «Вашингтона» забивал два гола и отдавал две передачи в одном матче в более молодом возрасте. Крис Валентайн отметился таким достижением в возрасте 19 лет и 364 дней в 1981 году. На сегодняшний день Леонарду исполнилось 20 лет и 316 дней. На третьем месте в клубной истории по этому показателю находится Александр Овечкин, который забил два гола и отдал две передачи в возрасте 21 года и 163 дней 27 февраля 2007 года.
В текущем сезоне на счету Леонарда 18 (7+11) очков в 28 матчах.
