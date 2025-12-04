Кевин Лабанк: Куинни помог «Шанхаю» продавить «Салават» в третьем периоде

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2), в котором команда добавила после второго периода.

«Сегодня после первого периода наш тренер Жерар зашёл в раздевалку и было понятно, что он недоволен нашей игрой. Мы и сами понимали, что провели плохой период, немного подсобрались и, я бы сказал, дали жизни во втором временном отрезке. Мы смогли выдать примерно ту игру, которая должна была быть уже в самом начале. Отметил бы Гейджа Куинни, он сегодня помог продавить «Салават» в третьем периоде, — сказал Кевин Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.