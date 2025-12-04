Кевин Лабанк: Куинни помог «Шанхаю» продавить «Салават» в третьем периоде
Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2), в котором команда добавила после второго периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Сомерби) – 01:54 (5x5) 1:1 Фаизов (Ефремов) – 08:38 (5x5) 2:1 Сюсиз (Кленденинг, Меркли) – 26:07 (4x4) 2:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 47:39 (5x4) 3:2 Лабанк (Куинни) – 48:25 (5x5)
«Сегодня после первого периода наш тренер Жерар зашёл в раздевалку и было понятно, что он недоволен нашей игрой. Мы и сами понимали, что провели плохой период, немного подсобрались и, я бы сказал, дали жизни во втором временном отрезке. Мы смогли выдать примерно ту игру, которая должна была быть уже в самом начале. Отметил бы Гейджа Куинни, он сегодня помог продавить «Салават» в третьем периоде, — сказал Кевин Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
