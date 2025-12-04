Третьяк: будем работать, чтобы на Кубок Первого канала приехал «Вашингтон» с Овечкиным

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что в будущем планируется пригласить клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Первого канала. В 2025 году международный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

«Мы думаем над разными форматами, если в следующем году специальная военная операция закончится, то хотим пригласить какую-либо команду из Северной Америки. Мы будем работать, чтобы к нам приехал «Вашингтон», потому что там [Александр] Овечкин может помочь. Было бы очень здорово и интересно, если бы «Вашингтон» сыграл, а мы бы собрали лучших игроков российских лиг, которые бы вышли против этого клуба. Это была бы изюминка турнира.

Если не получится, то готовы принять, к примеру, молодёжные сборные США или Канады, которые тоже очень сильны. Или студенческие команды [этих стран]. Нам хочется что-то оживить, но это будет уже после окончания боевых действий, я так думаю. Если будет мир, то первыми мы можем заинтересовать всё-таки федерации хоккея Канады и США, либо НХЛ.

Интерес большой, и, я думаю, мы бы нашли спонсоров. Да и самой НХЛ было бы интересно. В нашей ситуации «Вашингтон» ближе всего к нам, у нас амбассадор там хороший. Мы надеемся на его помощь, потому что он в клубе имеет вес, у него хорошие отношения с руководителями клуба. Это был бы новогодний подарок нам. Думаю, если всё в мире успокоится, первое, что мы захотим сделать, это как раз такой матч. А получится ли — это другое дело. Мне кажется, мы наладим сначала именно отношения с Северной Америкой. Всё-таки Европа игнорирует все наши желания», — цитирует Третьяка ТАСС.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда «Каролина Харрикейнз» в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5).