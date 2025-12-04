ИИХФ объявила имена семи будущих членов Зала славы

Международная федерация хоккея объявила, что семь человек войдут в Зал славы ИИХФ в 2026 году. Торжественная церемония состоится в последний день чемпионата мира — 2026, который пройдёт с 15 по 31 мая в швейцарском Цюрихе.

Ими стали хоккеисты Патрис Бержерон (Канада), Никлас Кронвалль (Швеция), Томас Ванек (Австрия) и Андрес Амбюль (Швейцария), хоккеистки Флоренс Шеллинг (Швейцария) и Кэсси Кэмпбелл-Паскаль (Канада), а также тренер Ральф Крюгер в категории «строители».

Ранее журналист НХЛ Дэн Розен одним из претендентов на включение в Зал славы называл обладателя Кубка Стэнли, двукратного призёра Олимпийских игр в составе сборной России Сергея Гончара.