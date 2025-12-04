Защитник «Трактора» Коромыслов высказался о «качельном» стиле игры команды

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов высказался о стиле игры челябинской команды.

– Фирменный почерк «Трактора» в этом сезоне – максимально близко подойти к камбэку, но в итоге всё равно проиграть. Что не так?

– Есть такое, немного упускаем нить игры, не до конца дорабатываем эпизоды. Значит, есть над чем работать.

– Банальный вопрос – может, не стоит в принципе доводить до ситуаций, когда пора «открывать камбэчную»?

– Это самое главное. Первое, что мы должны делать. Разумеется, мы и сами это понимаем, но не всегда получается. То, что получается возвращаться в игру, – в любом случае хорошее качество. Играем до конца всегда, не сдаёмся раньше времени. У команды есть характер, – сказал Коромыслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.