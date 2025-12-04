Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» Коромыслов высказался о «качельном» стиле игры команды

Защитник «Трактора» Коромыслов высказался о «качельном» стиле игры команды
Комментарии

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов высказался о стиле игры челябинской команды.

– Фирменный почерк «Трактора» в этом сезоне – максимально близко подойти к камбэку, но в итоге всё равно проиграть. Что не так?
– Есть такое, немного упускаем нить игры, не до конца дорабатываем эпизоды. Значит, есть над чем работать.

– Банальный вопрос – может, не стоит в принципе доводить до ситуаций, когда пора «открывать камбэчную»?
– Это самое главное. Первое, что мы должны делать. Разумеется, мы и сами это понимаем, но не всегда получается. То, что получается возвращаться в игру, – в любом случае хорошее качество. Играем до конца всегда, не сдаёмся раньше времени. У команды есть характер, – сказал Коромыслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Коромыслов высказался о первой заброшенной шайбе в сезоне и поражении от «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android