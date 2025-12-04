Скидки
Лабанк: «Драконов» очень сильно прижали в таблице, нам нужны любые очки

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высказался о турнирном положении команды, которая занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

— Для команды ужасный получился выезд, скажу откровенно. Хотелось поскорее вернуться в домашние стены и здесь настроиться на нормальную игру. Все ребята были унылые после проигрышей, но вместе решили отнестись к тому, что случилось, попроще — стараться не раскисать. Если просто дать оценку выезду, то мы не играли все 60 минут. Видимо, просто не играли.

— Команда очков не набрала, а вот ты сделал целый хет-трик.
— А толку? (Смеётся.) Каждый хочет оформить дубль, хет-трик или сделать красивый финт, но, если это ничего не даёт клубу, а просто повышает статистику игрока, это как салют в грустный день. Нас очень сильно прижали в таблице конференции сейчас, и любое очко, которое можно принести в копилку клуба, очень ценно, — сказал Кевин Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

