Защитник СКА Тревор Мёрфи получил травму ноги и покинул площадку в матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

В первом периоде тяжёлую травму ноги получил защитник СКА Тревор Мёрфи. Игрок обороны получил повреждение в столкновении с нападающим «Адмирала» Степаном Старковым, который упал на ногу Мёрфи. Колено канадского защитника сильно изогнулось, а покинуть площадку он смог лишь при помощи партнёров по команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне на счету Мёрфи 21 (4+17) очко в 30 матчах.