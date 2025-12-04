Скидки
Защитник СКА Тревор Мёрфи получил травму ноги и покинул площадку в матче с «Адмиралом»

Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2-й период
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Плотников, Бландизи) – 19:27 (5x5)     1:1 Олсон (Сошников, Завгородний) – 29:29 (5x4)    

В первом периоде тяжёлую травму ноги получил защитник СКА Тревор Мёрфи. Игрок обороны получил повреждение в столкновении с нападающим «Адмирала» Степаном Старковым, который упал на ногу Мёрфи. Колено канадского защитника сильно изогнулось, а покинуть площадку он смог лишь при помощи партнёров по команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне на счету Мёрфи 21 (4+17) очко в 30 матчах.

