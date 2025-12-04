Защитник СКА Тревор Мёрфи получил травму ноги и покинул площадку в матче с «Адмиралом»
Поделиться
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2-й период
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Плотников, Бландизи) – 19:27 (5x5) 1:1 Олсон (Сошников, Завгородний) – 29:29 (5x4)
В первом периоде тяжёлую травму ноги получил защитник СКА Тревор Мёрфи. Игрок обороны получил повреждение в столкновении с нападающим «Адмирала» Степаном Старковым, который упал на ногу Мёрфи. Колено канадского защитника сильно изогнулось, а покинуть площадку он смог лишь при помощи партнёров по команде.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем сезоне на счету Мёрфи 21 (4+17) очко в 30 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:55
-
08:46
-
08:41
-
08:40
-
08:32
-
08:24
-
08:20
-
08:03
-
07:43
-
07:43
-
07:28
-
07:21
-
07:20
-
07:08
-
07:06
-
06:52