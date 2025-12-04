Скидки
Третьяк — о Ротенберге: сейчас в сборной работы немного, можно спокойно совмещать посты

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что положительно относится к возможному совмещению Романом Ротенбергом постов в сборной России и клубе. На данный момент специалист является главным тренером сборной «Россия 25», а также входит в состав совета директоров московского «Динамо».

— Вы хотели бы увидеть Ротенберга снова как главного тренера в клубе КХЛ? И пойдёт ли на пользу ему совмещение постов — в клубе и команде «Россия 25»?
— Сейчас в сборной работы немного. Поэтому совмещение можно делать спокойно. У нас нет трёх окон, которые раньше были в сезоне КХЛ. А работа в клубе КХЛ — всё зависит от Романа. Он уже опытный, долго трудился в СКА, сборную возглавлял. Он знает хоккей, хочет работать. Если поступят предложения, примет ли их Ротенберг? Уже вопрос к нему. В принципе, он может снова возглавить клуб КХЛ. Когда это будет — всё зависит от предложений и от самого Романа, хочет ли он дальше заниматься тренерством. Я думаю, что да. Но когда и где — это вопрос, — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Ротенберг был главным тренером СКА с 2022 по 2025 год.

