Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коромыслов — о Дриджере: он хороший вратарь и человек, не заслужил обидных прозвищ

Коромыслов — о Дриджере: он хороший вратарь и человек, не заслужил обидных прозвищ
Комментарии

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов высказался об уходе канадского голкипера Криса Дриджера, который показал слабую статистику в проведённых матчах.

– Насколько команда сейчас стабильно и спокойно играет, когда в воротах Шерстнёв? Всё-таки у него практически нет опыта в КХЛ…
– Изначально не было каких-то проблем, Сава очень здорово провёл свою первую полноценную игру за «Трактор», она у него сразу «сухая» была. Дальше также давал нам уверенность, спокойствие, он продолжает играть хорошо – нам остаётся его поддерживать и помогать.

– Криса Дриджера проводили из команды? Общались с ним перед отъездом?
– Разговора не было, но проводить проводили, пожали руку, по-мужски. Пожелали ему удачи.

– Не было негатива в его сторону? В интернете много было шуток про него, болельщики даже называли его «пылесосом»…
– Нет, ни в коем случае. Все работали, он тоже старался. Крис – хороший вратарь и человек, он этого не заслужил, – сказал Коромыслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Трактор» пропустил шесть от «Амура»! Канадский вратарь Челябинска — просто ужас
«Трактор» пропустил шесть от «Амура»! Канадский вратарь Челябинска — просто ужас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android