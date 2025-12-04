Коромыслов — о Дриджере: он хороший вратарь и человек, не заслужил обидных прозвищ

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов высказался об уходе канадского голкипера Криса Дриджера, который показал слабую статистику в проведённых матчах.

– Насколько команда сейчас стабильно и спокойно играет, когда в воротах Шерстнёв? Всё-таки у него практически нет опыта в КХЛ…

– Изначально не было каких-то проблем, Сава очень здорово провёл свою первую полноценную игру за «Трактор», она у него сразу «сухая» была. Дальше также давал нам уверенность, спокойствие, он продолжает играть хорошо – нам остаётся его поддерживать и помогать.

– Криса Дриджера проводили из команды? Общались с ним перед отъездом?

– Разговора не было, но проводить проводили, пожали руку, по-мужски. Пожелали ему удачи.

– Не было негатива в его сторону? В интернете много было шуток про него, болельщики даже называли его «пылесосом»…

– Нет, ни в коем случае. Все работали, он тоже старался. Крис – хороший вратарь и человек, он этого не заслужил, – сказал Коромыслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.