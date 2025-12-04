Скидки
СДК КХЛ отменил большой штраф Кирилла Воробьёва за удар локтем Даниила Вовченко

СДК КХЛ отменил большой штраф защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва за удар локтем Даниила Вовченко в матче с «Металлургом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер (Буше, Романцев) – 22:36 (5x5)     2:0 Мэйсек (Горбунов) – 24:16 (5x5)     3:0 Осипов (Голышев, Горбунов) – 30:16 (5x5)     3:1 Михайлис (Исхаков, Пресс) – 32:13 (5x4)     3:2 Ткачёв (Канцеров) – 33:01 (4x4)     4:2 Буше (Горбунов, Бусыгин) – 39:48 (5x5)     4:3 Паливко (Нечаев) – 44:22 (4x4)     4:4 Канцеров (Пресс, Силантьев) – 45:37 (5x3)     5:4 Шаров (Бывальцев, Буше) – 51:32 (5x4)     5:5 Силантьев (Канцеров, Хабаров) – 56:22 (5x5)     5:6 Пресс (Толчинский, Нечаев) – 59:59 (5x5)    

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Автомобилист» — «Металлург» и на основании представленных материалов принял решение в отношении защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва:

— оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.3.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Драка).
— отменить наказание, наложенное на него по п.1.15.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар локтем).
— отменить наказание, наложенное на него по п.1.17. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удаление до конца матча за второй большой штраф в матче).

В отношении хоккеиста команды «Металлург» Михаила Фёдорова:

— оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

