СДК КХЛ отменил большой штраф Кирилла Воробьёва за удар локтем Даниила Вовченко

СДК КХЛ отменил большой штраф защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва за удар локтем Даниила Вовченко в матче с «Металлургом».

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Автомобилист» — «Металлург» и на основании представленных материалов принял решение в отношении защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва:

— оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.3.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Драка).

— отменить наказание, наложенное на него по п.1.15.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар локтем).

— отменить наказание, наложенное на него по п.1.17. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удаление до конца матча за второй большой штраф в матче).

В отношении хоккеиста команды «Металлург» Михаила Фёдорова:

— оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу.

