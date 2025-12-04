Нападающий «Шанхайских Драконов» Лабанк заявил, что готов оформить покер в КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высказался о том, как команда набирает очки, и заявил, что готов сделать покер в одном из матчей КХЛ.

— Я бы сказала, что «Драконы» команда, собирающая очки по сусекам.

— Вообще не отрицаю, они и до моего приезда играли в овертаймах, иногда были буллиты. Вообще это уже перестало быть интригой, что «Шанхай» выигрывает или уступает в одну шайбу. Я думаю, дело в соперниках по конференции, разве что Уфа сегодня разорвала шаблон и у нас снова разница в один гол (улыбается). В конце игры был небольшой мандраж, очень хотелось выиграть в основное время без всяких овертаймов.

— Болельщикам ждать покер?

— Я настроен, ребята (улыбается). Нам нужны очки в таблице, тут без оправданий, — сказал Кевин Лабанк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.