Третьяк назвал команды, которые, по его мнению, сыграют в финале Олимпийских игр по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение, что сборные США и Канады сыграют в финале мужского олимпийского хоккейного турнира в 2026 году, который пройдёт с 11 по 22 февраля.

«Как профессионал буду следить и за хоккеем, потому что мне интересно, какими там будут сборные Канады, США, Финляндии, Швеции. Олимпиада будет очень интересной, так как там выступят одни из лучших хоккеистов мира. Интересно посмотреть на уровень соревнований, почерпнуть что-то новое. Я думаю, и для тренеров это будет интересно, какие-то тактические новинки у команд.

Думаю, что в финал выйдут команды США и Канады. Всё может быть, и у шведов сильная команда. Но всё же большинство игроков в НХЛ — американцы и канадцы, которые показывают достойный хоккей», — цитирует Третьяка ТАСС.

Сборные Канады и США с игроками НХЛ в составах играли в финалах Олимпиады в 2002 и 2010 годах.