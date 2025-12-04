«Вот мы и зашевелились». Защитник «Шанхая» — о речи Галлана в перерыве матча с «Салаватом»

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).
«Вот с ходу могу сказать про этот матч, что это была как гонка со стороны, но в первом периоде мы были непоследовательны в своих действиях. Нельзя упускать возможность вести в игре, ведь мы повели в счёте. После первого периода тренер дал нам понять, что надо набирать скорость и быстрее принимать решения на льду. Получается, мы нормально отыграли пять-шесть минут, а потом опять стали играть как на выезде. «Салават» не такая команда, которая простит тебе ошибки, они очень предприимчивые. Галлан дал нам понять в перерыве, что никто не хочет видеть то же самое, что и на выезде, вот мы и зашевелились», — сказал Дойл Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
