«Вот мы и зашевелились». Защитник «Шанхая» — о речи Галлана в перерыве матча с «Салаватом»

«Вот мы и зашевелились». Защитник «Шанхая» — о речи Галлана в перерыве матча с «Салаватом»
Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Сомерби) – 01:54 (5x5)     1:1 Фаизов (Ефремов) – 08:38 (5x5)     2:1 Сюсиз (Кленденинг, Меркли) – 26:07 (4x4)     2:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 47:39 (5x4)     3:2 Лабанк (Куинни) – 48:25 (5x5)    

«Вот с ходу могу сказать про этот матч, что это была как гонка со стороны, но в первом периоде мы были непоследовательны в своих действиях. Нельзя упускать возможность вести в игре, ведь мы повели в счёте. После первого периода тренер дал нам понять, что надо набирать скорость и быстрее принимать решения на льду. Получается, мы нормально отыграли пять-шесть минут, а потом опять стали играть как на выезде. «Салават» не такая команда, которая простит тебе ошибки, они очень предприимчивые. Галлан дал нам понять в перерыве, что никто не хочет видеть то же самое, что и на выезде, вот мы и зашевелились», — сказал Дойл Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

