Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Шанхая» рассказал, почему вратарь Кареев был заменён в конце матча с «Салаватом»

Игрок «Шанхая» рассказал, почему вратарь Кареев был заменён в конце матча с «Салаватом»
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби оценил игру голкипера Андрея Кареева, который из-за проблем с экипировкой в конце матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2) временно уступил место в воротах Андрею Тихомирову.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Сомерби) – 01:54 (5x5)     1:1 Фаизов (Ефремов) – 08:38 (5x5)     2:1 Сюсиз (Кленденинг, Меркли) – 26:07 (4x4)     2:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 47:39 (5x4)     3:2 Лабанк (Куинни) – 48:25 (5x5)    

— Я спокоен, когда Кареев в воротах, правда. Сегодня он сделал много очень важных сейвов, во втором даже какой-то красивый, я думаю, Андрей может быть в топе по сейвам (улыбается).

— Что там случилось в третьем периоде?
— У него, кажется, развинтился шлем, и этот винт мешал ему играть, как раз в самом опасном игровом отрезке ему поправляли экипировку. К счастью, у нас есть Тихомиров, он удачно вошёл в игру и выручил в нужный момент. Такое бывает в хоккее, все успели поиграть, — сказал Дойл Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Материалы по теме
Видео
«Шанхайские Драконы» прервали серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android