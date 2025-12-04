Игрок «Шанхая» рассказал, почему вратарь Кареев был заменён в конце матча с «Салаватом»

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби оценил игру голкипера Андрея Кареева, который из-за проблем с экипировкой в конце матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2) временно уступил место в воротах Андрею Тихомирову.
— Я спокоен, когда Кареев в воротах, правда. Сегодня он сделал много очень важных сейвов, во втором даже какой-то красивый, я думаю, Андрей может быть в топе по сейвам (улыбается).
— Что там случилось в третьем периоде?
— У него, кажется, развинтился шлем, и этот винт мешал ему играть, как раз в самом опасном игровом отрезке ему поправляли экипировку. К счастью, у нас есть Тихомиров, он удачно вошёл в игру и выручил в нужный момент. Такое бывает в хоккее, все успели поиграть, — сказал Дойл Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
- 4 декабря 2025
-
16:38
-
16:25
-
16:13
-
15:55
-
15:35
-
15:21
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:55
-
08:46
-
08:41
-
08:40