Игрок «Шанхая» рассказал, почему вратарь Кареев был заменён в конце матча с «Салаватом»

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби оценил игру голкипера Андрея Кареева, который из-за проблем с экипировкой в конце матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2) временно уступил место в воротах Андрею Тихомирову.

— Я спокоен, когда Кареев в воротах, правда. Сегодня он сделал много очень важных сейвов, во втором даже какой-то красивый, я думаю, Андрей может быть в топе по сейвам (улыбается).

— Что там случилось в третьем периоде?

— У него, кажется, развинтился шлем, и этот винт мешал ему играть, как раз в самом опасном игровом отрезке ему поправляли экипировку. К счастью, у нас есть Тихомиров, он удачно вошёл в игру и выручил в нужный момент. Такое бывает в хоккее, все успели поиграть, — сказал Дойл Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.