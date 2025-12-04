Скидки
Амур — Локомотив, результат матча 4 декабря 2025 года, счет 0:3, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» всухую обыграл «Амур» в Хабаровске и прервал серию из трёх поражений
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Каюмов, Рафиков) – 48:39 (5x5)     0:2 Каюмов (Алексеев, Берёзкин) – 51:04 (5x4)     0:3 Полунин (Красковский) – 57:38 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол состоялся на 49-й минуте матча — отличился Байрон Фрейз, которому ассистировали Артур Каюмов и Рушан Рафиков. Через пару минут «Локомотив» забросил вторую шайбу — в большинстве отличился Артур Каюмов. В концовке матча Александр Полунин забросил третью шайбу. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев.

«Локомотив» взял реванш у «Амура» за домашнее поражение 22 ноября со счётом 4:6. Ярославский клуб прервал серию из трёх поражений. «Амур» потерпел пятое поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
