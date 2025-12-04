Гол Голдобина принёс СКА гостевую победу в матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На последней минуте первого периода счёт открыл нападающий СКА Брендан Лайпсик, продливший свою голевую серию до пяти матчей. В середине второго периода Кайл Олсон сравнял счёт голом в большинстве. В середине третьего периода СКА вновь вышел вперёд в счёте благодаря голу Николая Голдобина с передач Сергея Плотникова и Андрея Педана. На последней минуте матча гол в пустые ворота забил Андрей Педан.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. СКА выиграл пять из последних шести матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.