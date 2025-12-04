Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — СКА, результат матча 4 декабря 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

Гол Голдобина принёс СКА гостевую победу в матче с «Адмиралом»
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Плотников, Бландизи) – 19:27 (5x5)     1:1 Олсон (Сошников, Завгородний) – 29:29 (5x4)     1:2 Голдобин (Плотников, Педан) – 46:12 (5x5)     1:3 Педан – 59:33 (en)    

На последней минуте первого периода счёт открыл нападающий СКА Брендан Лайпсик, продливший свою голевую серию до пяти матчей. В середине второго периода Кайл Олсон сравнял счёт голом в большинстве. В середине третьего периода СКА вновь вышел вперёд в счёте благодаря голу Николая Голдобина с передач Сергея Плотникова и Андрея Педана. На последней минуте матча гол в пустые ворота забил Андрей Педан.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. СКА выиграл пять из последних шести матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Видео
Защитник СКА Тревор Мёрфи получил травму ноги и покинул площадку в матче с «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android