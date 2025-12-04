Босс НХЛ — об Олимпиаде-2026: я не знаю, как турнир может состояться, если нет арены

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что если хоккейная арена в Милане для проведения Олимпиады — 2026 не будет достроена в срок, то игроки лиги не поедут на турнир, который пройдёт с 11 по 22 февраля.

— Видел информацию, что хоккейная арена для Олимпиады-2026 может не быть завершена до старта турнира. При таком сценарии есть ли шансы, что НХЛ не поедет на Игры?

— Если нет арены, на которой можно играть, я не знаю, как может состояться олимпийский хоккейный турнир, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее в СМИ сообщалось, что строительство новой миланской арены «Санта-Джулия» на 16 тысяч мест отстаёт от плана. Из‑за этого отменили запланированные тестовые мероприятия. По словам помощника тренера сборной Канады Питера Дебура, лёд на новой арене будет на метр меньше стандартов НХЛ.