Главная Хоккей Новости

Босс НХЛ — об Олимпиаде-2026: я не знаю, как турнир может состояться, если нет арены

Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что если хоккейная арена в Милане для проведения Олимпиады — 2026 не будет достроена в срок, то игроки лиги не поедут на турнир, который пройдёт с 11 по 22 февраля.

— Видел информацию, что хоккейная арена для Олимпиады-2026 может не быть завершена до старта турнира. При таком сценарии есть ли шансы, что НХЛ не поедет на Игры?
— Если нет арены, на которой можно играть, я не знаю, как может состояться олимпийский хоккейный турнир, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее в СМИ сообщалось, что строительство новой миланской арены «Санта-Джулия» на 16 тысяч мест отстаёт от плана. Из‑за этого отменили запланированные тестовые мероприятия. По словам помощника тренера сборной Канады Питера Дебура, лёд на новой арене будет на метр меньше стандартов НХЛ.

Новости. Хоккей
