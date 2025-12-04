«Будем честны сами с собой». Галлан произнёс речь перед игроками «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан на первой тренировке с командой дал настрой игрокам на предстоящий сезон.

«Я попрошу персонал разместить надпись «Никаких Оправданий». Так что чтобы я не слышал никаких грёбаных оправданий, когда вы будете говорить с прессой о том, что вы поздно собрались, что мы отстаём, другие уже играли. Мы не ищем оправданий. У нас было две недели сборов. Мы будем честны сами с собой. Мы понимаем, что не можем загнать вас до смерти. Мы не будем этого делать. У нас будут хорошие тренировки. Мы будем учить тактику, показывать видео. Так что приходите сюда, получайте удовольствие и вкалывайте. Потому что мы отличная команда», — цитирует Галлана шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».