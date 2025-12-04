Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Будем честны сами с собой». Галлан произнёс речь перед игроками «Шанхайских Драконов»

«Будем честны сами с собой». Галлан произнёс речь перед игроками «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан на первой тренировке с командой дал настрой игрокам на предстоящий сезон.

«Я попрошу персонал разместить надпись «Никаких Оправданий». Так что чтобы я не слышал никаких грёбаных оправданий, когда вы будете говорить с прессой о том, что вы поздно собрались, что мы отстаём, другие уже играли. Мы не ищем оправданий. У нас было две недели сборов. Мы будем честны сами с собой. Мы понимаем, что не можем загнать вас до смерти. Мы не будем этого делать. У нас будут хорошие тренировки. Мы будем учить тактику, показывать видео. Так что приходите сюда, получайте удовольствие и вкалывайте. Потому что мы отличная команда», — цитирует Галлана шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».

Материалы по теме
«Вот мы и зашевелились». Защитник «Шанхая» — о речи Галлана в перерыве матча с «Салаватом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android