«Барыс» заключил пробный контракт с 20-летним голкипером

«Барыс» заключил пробный контракт с вратарём Владимиром Никитиным. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

Текущий сезон 20-летний голкипер начинал в «Янгтаун Фантомс». В двух встречах в рамках регулярного чемпионата USHL процент отражённых бросков составил 86,4, коэффициент надёжности — 2.92. В четырёх матчах в рамках регулярного чемпионата NAHL в составе «Нью Гэмпшир Маунтэйн Кингз» процент отражённых бросков равен 90,4, коэффициент надёжности — 3,13.

У вратаря есть опыт игры в МХЛ за «Снежные Барсы». В 12 играх Никитин одержал четыре победы с 88,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,61.