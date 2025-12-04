Ларионов рассказал, что стало залогом успеха СКА в победной игре с «Адмиралом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный гостевой матч с «Адмиралом» (3:1).

— Хочу поздравить нашу команду с хорошей победой. Игра была очень сложной по ряду причин. Приятно находиться во Владивостоке на арене, которая носит имя моего партнёра и друга Вячеслава Фетисова. Несмотря на потерю одного из наших ведущих защитников Тревора Мёрфи, продолжили играть самоотверженно, друг за друга. В этом, наверное, и был главный залог успеха.

— Как ощущает себя команда на Дальнем Востоке?

— Вопрос непростой, мы смотрим от игры к игре, понимая, что сейчас у нас сложная серия – семь матчей подряд на выезде. Очень сложный переезд на Дальний Восток. Здесь включаются все факторы каждого игрока – внутренние, человеческие – для того, чтобы эти сложности не зависали в голове и не стали оправданиями. Хотя мы можем их найти в плане перелётов, разницы во времени. Ещё раз хочу сказать, что горжусь ребятами, потому что они проявили лучшие качества, когда трудно и тяжело, когда коллектив проходит испытание, потеряв ведущего хоккеиста в первом периоде.

— Судя по результатам, удалось достучаться до команды?

— Если возвращаться к началу сезона, много матчей мы проиграли в концовках. Вроде команда старалась, но не доводила дело до конца. На данный момент мы подходим к экватору сезона, и ребята приняли правила игры, которые мы требуем. Однако говорить об успехе ещё рано – хочется, чтобы стабильность была в каждой игре, — цитирует Ларионова сайт КХЛ.