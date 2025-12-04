Скидки
«Я хочу создать команду чемпионов». Жерар Галлан — о цели в «Шанхайских Драконах»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан на первой тренировке рассказал о своей цели в китайском клубе.

«Конечно, я хочу создать команду чемпионов. Это очевидно. Для того мы сюда и приехали. Это займёт какое-то время. Ты каждый день упорно работаешь с игроками и становишься лучше. Я думаю, у нас это получается.

Зачем приезжать сюда, если не собираешься выигрывать чемпионат? Я не знаю, какого уровня мы достигнем и где в итоге окажемся, но думаю, что каждый игрок, приходя сюда, понимает, что в КХЛ 22 команды и все хотят стать чемпионами. В это нужно верить», — цитирует Галлана шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».

