Хоккей Новости

«Тампа» продлила контракт с защитником Макдоной на общую сумму $ 12,3 млн

Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продлила контракт с защитником Райаном Макдоной. Новое соглашение с кэпхитом $ 4,1 млн рассчитано на три года. Об этом сообщает пресс-служба «молний».

36-летний Макдона провёл за «Тампа-Бэй» 364 матча, забив 27 голов и набрав 136 очков, при показателе полезности «+118». Среди всех защитников в истории организации «Лайтнинг» Макдона занимает второе место по показателю полезности и блок-шотам (707).

В текущем сезоне игрок обороны провёл 15 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Райан становился двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» в 2020 и 2021 годах.

