Главный тренер «Авангарда» объяснил отсутствие Клима Костина в игре с «Сочи»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил отсутствие нападающего Клима Костина в игре с «Сочи». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
0 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5)
«У нас есть определённое количество игроков, которых мы можем заявить. Поэтому Клим Костин не в составе. Мы честно поговорили и объяснили, что мы будем уважать тех ребят, с которыми мы идём с самого начала. Таким образом мы выигрываем время и продолжаем работать над его формой. Он будет прибавлять. Сегодня мы впервые в сезоне столкнулись с проблемой, когда все игроки были готовы играть», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
17:16
-
17:02
-
16:47
-
16:38
-
16:25
-
16:13
-
15:55
-
15:35
-
15:21
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:55