Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» объяснил отсутствие Клима Костина в игре с «Сочи»

Главный тренер «Авангарда» объяснил отсутствие Клима Костина в игре с «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил отсутствие нападающего Клима Костина в игре с «Сочи». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
0 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5)    

«У нас есть определённое количество игроков, которых мы можем заявить. Поэтому Клим Костин не в составе. Мы честно поговорили и объяснили, что мы будем уважать тех ребят, с которыми мы идём с самого начала. Таким образом мы выигрываем время и продолжаем работать над его формой. Он будет прибавлять. Сегодня мы впервые в сезоне столкнулись с проблемой, когда все игроки были готовы играть», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

Материалы по теме
Серебряков ответил, была ли победа над «Металлургом» самой запоминающейся в карьере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android