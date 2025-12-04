Главный тренер «Авангарда» объяснил отсутствие Клима Костина в игре с «Сочи»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил отсутствие нападающего Клима Костина в игре с «Сочи». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

«У нас есть определённое количество игроков, которых мы можем заявить. Поэтому Клим Костин не в составе. Мы честно поговорили и объяснили, что мы будем уважать тех ребят, с которыми мы идём с самого начала. Таким образом мы выигрываем время и продолжаем работать над его формой. Он будет прибавлять. Сегодня мы впервые в сезоне столкнулись с проблемой, когда все игроки были готовы играть», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».