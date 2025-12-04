Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Определён состав сборной Беларуси для участия в Кубке Первого канала, который пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Вратари: Иван Кульбаков, Лоренс Зинаддин (оба – «Торпедо», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ);

защитники: Егор Юзленко («Нефтехимик», КХЛ), Даниил Бокун («Лада», КХЛ), Степан Фальковский («Ак Барс», КХЛ), Сергей Сапего (СКА, КХЛ), Данила Паливко («Металлург», КХЛ), Павел Денисов («Динамо» Мн, КХЛ), Владислав Ерёменко (ЦСКА, КХЛ), Даниил Карпович («Автомобилист», КХЛ);

нападающие: Даниил Липский, Илья Усов, Мирослав Михалёв, Виталий Пинчук, Николай Салыго, Сергей Кузнецов, Вадим Мороз, Егор Бориков, Никита Пышкайло, Богдан Белкин, Андрей Стась (все – «Динамо» Мн, КХЛ), Иван Янченко, Иван Дроздов (оба – ЦСКА, КХЛ), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Егор Чезганов («Шанхайские Драконы», КХЛ), Егор Карабань («Динамо-Шинник», МХЛ), Игорь Мартынов («Авангард», КХЛ), Роман Горбунов («Автомобилист», КХЛ), Владимир Алистров («Ак Барс», КХЛ).

Главный тренер – Дмитрий Квартальнов, тренеры – Сергей Стась, Игорь Горбенко, Андрей Михалёв, тренер вратарей – Степан Горячевских.