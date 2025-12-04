«Это позорище, лажа какая-то, просто смешно». Галлан — о «Шанхае» во встрече с «Адмиралом»
Поделиться
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан жёстко раскритиковал игроков своей команды в перерыве первого проигранного матча с «Адмиралом» (3:4 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Дарьин, Муранов) – 07:09 (5x5) 0:2 Гераськин – 19:44 (4x5) 1:2 Меркли (Рендулич, Сомерби) – 28:40 (4x4) 2:2 Эллис (Кленденинг, Попугаев) – 46:10 (5x4) 2:3 Гутик (Шэн, Старков) – 51:13 (5x5) 3:3 Спунер (Душак, Бишофф) – 57:05 (5x5) 3:4 Гераськин – 65:00
«Вы вообще хотите, блин, играть сегодня?! Это лажа какая-то. Просто смешно. Херня из-под коня. Каждый из вас, кроме чёртового вратаря. Я прошу впечатать кого-нибудь в этом долбаном углу, а они проезжают мимо, как будто мы в шары долбимся. Мы проваливаем прессинг, проваливаем чёртов прессинг. Это позорище. Мы постоянно говорим о результате, а в этом периоде не было никакого чёртового результата. Ни хрена не было! Так что уж давайте, постарайтесь во втором периоде», — цитирует Галлана шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
18:00
-
17:48
-
17:31
-
17:16
-
17:02
-
16:47
-
16:38
-
16:25
-
16:13
-
15:55
-
15:35
-
15:21
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:15