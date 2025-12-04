Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это позорище, лажа какая-то, просто смешно». Галлан — о «Шанхае» во встрече с «Адмиралом»

«Это позорище, лажа какая-то, просто смешно». Галлан — о «Шанхае» во встрече с «Адмиралом»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан жёстко раскритиковал игроков своей команды в перерыве первого проигранного матча с «Адмиралом» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Дарьин, Муранов) – 07:09 (5x5)     0:2 Гераськин – 19:44 (4x5)     1:2 Меркли (Рендулич, Сомерби) – 28:40 (4x4)     2:2 Эллис (Кленденинг, Попугаев) – 46:10 (5x4)     2:3 Гутик (Шэн, Старков) – 51:13 (5x5)     3:3 Спунер (Душак, Бишофф) – 57:05 (5x5)     3:4 Гераськин – 65:00    

«Вы вообще хотите, блин, играть сегодня?! Это лажа какая-то. Просто смешно. Херня из-под коня. Каждый из вас, кроме чёртового вратаря. Я прошу впечатать кого-нибудь в этом долбаном углу, а они проезжают мимо, как будто мы в шары долбимся. Мы проваливаем прессинг, проваливаем чёртов прессинг. Это позорище. Мы постоянно говорим о результате, а в этом периоде не было никакого чёртового результата. Ни хрена не было! Так что уж давайте, постарайтесь во втором периоде», — цитирует Галлана шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».

Материалы по теме
«Я хочу создать команду чемпионов». Жерар Галлан — о цели в «Шанхайских Драконах»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android