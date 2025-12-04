«Это позорище, лажа какая-то, просто смешно». Галлан — о «Шанхае» во встрече с «Адмиралом»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан жёстко раскритиковал игроков своей команды в перерыве первого проигранного матча с «Адмиралом» (3:4 Б).

«Вы вообще хотите, блин, играть сегодня?! Это лажа какая-то. Просто смешно. Херня из-под коня. Каждый из вас, кроме чёртового вратаря. Я прошу впечатать кого-нибудь в этом долбаном углу, а они проезжают мимо, как будто мы в шары долбимся. Мы проваливаем прессинг, проваливаем чёртов прессинг. Это позорище. Мы постоянно говорим о результате, а в этом периоде не было никакого чёртового результата. Ни хрена не было! Так что уж давайте, постарайтесь во втором периоде», — цитирует Галлана шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».