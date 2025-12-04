Скидки
Форвард «Локомотива» Максим Шалунов отсутствовал в игре с «Амуром» из-за рождения дочери
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов отсутствовал в гостевой игре с «Амуром» (3:0) из-за рождения дочери. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Каюмов, Рафиков) – 48:39 (5x5)     0:2 Каюмов (Алексеев, Фрейз) – 51:04 (5x4)     0:3 Полунин (Красковский) – 57:38 (5x5)    

«Поздравляем Максима Шалунова и его супругу Лилию с пополнением в семье. Сегодня Максим отсутствовал на матче, потому что встречал жену с новорождённой дочкой из роддома. Малышку назвали Николь. Теперь Шалуновы стали многодетной семьёй. Пара также воспитывает дочку Алиссию и сына Кристиана», — сказано в сообщении «Локомотива».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шалунов сыграл 34 встречи, в которых забросил 14 шайб и отдал пять результативных передач.

