Александр Овечкин принял участие в историческом достижении «Вашингтона» в НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» оформил дубль.
Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, «Вашингтон» во встрече с «акулами» установил историческое достижение, которого раннее не достигла не одна команда НХЛ. «Вашингтон» стал первым клубом лиги, которому удалось добиться того, чтобы хоккеист в возрасте 40 лет и старше (Овечкин) и хоккеист в возрасте 20 лет и моложе (Райан Леонард) забросили две и более шайбы каждый в одной игре.
В Сан-Хосе на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Разгромную победу одержали гости со счётом 7:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Рой) – 08:25 0:2 Милано (Чисхольм, ван Римсдайк) – 10:05 0:3 Леонард (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 13:35 0:4 Дьюхейм (Протас) – 17:07 (sh) 0:5 Овечкин (Леонард, Чикран) – 22:41 (pp) 0:6 Строум (Рой, Леонард) – 39:34 0:7 Леонард (Рой, Линдгрен) – 41:03 1:7 Регенда (Орлов, Годетт) – 52:58 (pp)
