Александр Овечкин принял участие в историческом достижении «Вашингтона» в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» оформил дубль.

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, «Вашингтон» во встрече с «акулами» установил историческое достижение, которого раннее не достигла не одна команда НХЛ. «Вашингтон» стал первым клубом лиги, которому удалось добиться того, чтобы хоккеист в возрасте 40 лет и старше (Овечкин) и хоккеист в возрасте 20 лет и моложе (Райан Леонард) забросили две и более шайбы каждый в одной игре.

В Сан-Хосе на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Разгромную победу одержали гости со счётом 7:1.