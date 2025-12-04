Скидки
Хоккей

В НХЛ ответили, могут ли отказаться ехать на ОИ из-за необычных размеров льда на арене

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, могут ли хоккеисты отказаться ехать на Олимпийские игры в Италии из-за необычных размеров льда на арене.

— Лёд на арене для Олимпиады-2026 будет меньше стандартов НХЛ. Может ли это стать проблемой или причиной для лиги не ехать на Игры?
— Нет, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее стало известно, что ИИХФ одобрила строительство ледовой арены в Милане с игровой площадкой размером 60х26 м, где должны пройти матчи Олимпиады-2026. При этом в НХЛ площадки имеют размер 60,9х25,9 м. Сообщалось, что этот факт вызывает беспокойство у Ассоциации игроков НХЛ из-за увеличения риска травм.

