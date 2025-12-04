Скидки
Главная Хоккей Новости

«Пускай другие команды подстраиваются под «Шанхай». Бурмистров — о стиле работы Галлана

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Александр Бурмистров рассказал о стиле работы главного тренера китайского клуба Жерара Галлана.

«Мне нравится, что Галлан требует одного. То есть мы не подстраиваемся под другую команду. Пускай другие команды подстраиваются под нас, и мы будем играть так, как мы играем.

Проиграть мы можем, без этого никуда, а побеждать хочется всегда. Но хоккей — это эмоции. И они здесь разные, — приводит слова Бурмистрова шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».

«Шанхайские Драконы» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков.

Комментарии
