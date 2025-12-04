Скидки
Авангард — Сочи, результат матча 4 декабря 2025 года, счёт 5:2, КХЛ 2025/2026

«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи», дважды отыгравшись в матче
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5)     1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5)     1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4)     2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4)     3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5)     4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5)     5:2 Лажуа – 59:09 (en)    

На 13-й минуте первого периода Матвей Гуськов открыл счёт во встрече. На 12-й минуте второго периода Александр Волков восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Матвей Гуськов вновь вывел «Сочи» вперёд. В середине третьего периода Константин Окулов сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперёд. На 14-й минуте периода Артём Блажиевский сделал счёт 4:2. В конце игры Максим Лажуа установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 7 дома встретится со «Спартаком». «Сочи» 17 декабря примет на своём льду магнитогорский «Металлург».

