«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи», дважды отыгравшись в матче

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 13-й минуте первого периода Матвей Гуськов открыл счёт во встрече. На 12-й минуте второго периода Александр Волков восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Матвей Гуськов вновь вывел «Сочи» вперёд. В середине третьего периода Константин Окулов сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперёд. На 14-й минуте периода Артём Блажиевский сделал счёт 4:2. В конце игры Максим Лажуа установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 7 дома встретится со «Спартаком». «Сочи» 17 декабря примет на своём льду магнитогорский «Металлург».