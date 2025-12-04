Форвард «Авангарда» Александр Волков забросил шайбу в ворота «Сочи» с лёта
Поделиться
Нападающий «Авангарда» Александр Волков в середине второго периода домашней встречи с «Сочи» забросил шайбу с лёта на пятаке гостей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Для 28-летнего Волкова этот гол стал шестым в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. В следующей игре «Авангард» 7 дома встретится со «Спартаком». «Сочи» 17 декабря примет на своём льду магнитогорский «Металлург».
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5) 1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5) 1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4) 2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4) 3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5) 4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5) 5:2 Лажуа – 59:09 (en)
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
18:55
-
18:48
-
18:35
-
18:18
-
18:00
-
17:48
-
17:31
-
17:16
-
17:02
-
16:47
-
16:38
-
16:25
-
16:13
-
15:55
-
15:35
-
15:21
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:15
-
10:00