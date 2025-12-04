Форвард «Авангарда» Александр Волков забросил шайбу в ворота «Сочи» с лёта

Нападающий «Авангарда» Александр Волков в середине второго периода домашней встречи с «Сочи» забросил шайбу с лёта на пятаке гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для 28-летнего Волкова этот гол стал шестым в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. В следующей игре «Авангард» 7 дома встретится со «Спартаком». «Сочи» 17 декабря примет на своём льду магнитогорский «Металлург».