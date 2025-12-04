Скидки
Представитель Овечкина оценил идею игры «Вашингтона» в Москве

Представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков оценил идею игры столичного клуба в Москве. Ранее об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Саша всегда говорил, что он был бы рад сыграть в Москве. Будет это выставочный матч или игра регулярного сезона НХЛ. Но в данной ситуации, пока не наладятся официальные отношения, это тяжело комментировать. Если эта идея будет осуществима, Саша с радостью бы сыграл в Москве», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Ранее Третьяк заявил, что в будущем планируется пригласить клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Первого канала.

Комментарии
