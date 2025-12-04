Журналисты Daily Faceoff представили, каким мог быть состав сборной России на ОИ-2026

Журналисты североамериканского портала Daily Faceoff Мэтт Ларкин и Стивен Эллис представили, каким мог быть состав сборной России на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Нападающие (выбор Мэтта Ларкина):
Овечкин — Малкин — Кучеров;
Панарин — Бучневич — Капризов;
Ничушкин — Барбашёв — Марченко;
Гусев — Кузнецов — А. Свечников;
Мичков — Демидов.
Нападающие (выбор Стивена Эллиса):
Панарин — Малкин — Кучеров;
Овечкин — Барбашёв — Капризов;
Марченко — Бучневич — Дорофеев;
Ничушкин — Окулов — Воронков;
Мичков — Демидов.
Защитники (выбор Мэтта Ларкина):
Сергачёв — Зуб;
Гавриков — Проворов;
Никишин — Орлов;
Романов — Задоров.
Защитники (выбор Стивена Эллиса):
Сергачёв — Зуб;
Орлов — Проворов;
Никишин — Гавриков;
Романов — Задоров.
Вратари (выбор у журналистов совпал):
Василевский;
Бобровский;
Шестёркин.
19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.