Журналисты Daily Faceoff представили, каким мог быть состав сборной России на ОИ-2026

Журналисты североамериканского портала Daily Faceoff Мэтт Ларкин и Стивен Эллис представили, каким мог быть состав сборной России на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Нападающие (выбор Мэтта Ларкина):

Овечкин — Малкин — Кучеров;

Панарин — Бучневич — Капризов;

Ничушкин — Барбашёв — Марченко;

Гусев — Кузнецов — А. Свечников;

Мичков — Демидов.

Нападающие (выбор Стивена Эллиса):

Панарин — Малкин — Кучеров;

Овечкин — Барбашёв — Капризов;

Марченко — Бучневич — Дорофеев;

Ничушкин — Окулов — Воронков;

Мичков — Демидов.

Защитники (выбор Мэтта Ларкина):

Сергачёв — Зуб;

Гавриков — Проворов;

Никишин — Орлов;

Романов — Задоров.

Защитники (выбор Стивена Эллиса):

Сергачёв — Зуб;

Орлов — Проворов;

Никишин — Гавриков;

Романов — Задоров.

Вратари (выбор у журналистов совпал):

Василевский;

Бобровский;

Шестёркин.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.