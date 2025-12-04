Александр Бурмистров рассказал про общение с главным тренером «Шанхая» Жераром Галланом

Нападающий «Шанхайских Драконов» Александр Бурмистров рассказал о взаимоотношениях с главным тренером китайского клуба Жераром Галланом.

«Он может подойти и спросить: «Чё, как день провёл?» И ты у него можешь что-то спросить. Например, выложили в соцсети, как он на лодке катался по каналам. Ты к нему подходишь и спрашиваешь: «Чё, как покатался?» А он: «Вау, это было супер. Мне всё понравилось». То есть ему самому интересно что-то рассказать о себе», — приводит слова Бурмистрова шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».

«Шанхайские Драконы» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков.