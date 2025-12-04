Боб Хартли оценил победный матч «Локомотива» с «Амуром»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победную встречу с «Амуром» (3:0) в Хабаровске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Каюмов, Рафиков) – 48:39 (5x5) 0:2 Каюмов (Алексеев, Фрейз) – 51:04 (5x4) 0:3 Полунин (Красковский) – 57:38 (5x5)
«Очень важная победа для нас, серьёзный тест из-за последних результатов. Отпечаток на игру наложил и дальний перелёт. Естественно, основная работа была сделана хоккеистами на льду, но отмечу наших медиков, кто посоветовал лететь прямо к игре. Мы отлично вошли в матч, была хорошая энергия. После двух периодов отсутствовали голы, поэтому первая шайба была очень важна. Здорово, что большинство проявило инстинкт убийцы. Полунин поставил точку в матче. Отличная победа», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
19:52
-
19:37
-
19:26
-
19:13
-
18:55
-
18:48
-
18:35
-
18:18
-
18:00
-
17:48
-
17:31
-
17:16
-
17:02
-
16:47
-
16:38
-
16:25
-
16:13
-
15:55
-
15:35
-
15:21
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:40