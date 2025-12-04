Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли оценил победный матч «Локомотива» с «Амуром»

Боб Хартли оценил победный матч «Локомотива» с «Амуром»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победную встречу с «Амуром» (3:0) в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Каюмов, Рафиков) – 48:39 (5x5)     0:2 Каюмов (Алексеев, Фрейз) – 51:04 (5x4)     0:3 Полунин (Красковский) – 57:38 (5x5)    

«Очень важная победа для нас, серьёзный тест из-за последних результатов. Отпечаток на игру наложил и дальний перелёт. Естественно, основная работа была сделана хоккеистами на льду, но отмечу наших медиков, кто посоветовал лететь прямо к игре. Мы отлично вошли в матч, была хорошая энергия. После двух периодов отсутствовали голы, поэтому первая шайба была очень важна. Здорово, что большинство проявило инстинкт убийцы. Полунин поставил точку в матче. Отличная победа», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» всухую обыграл «Амур» в Хабаровске и прервал серию из трёх поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android