Боб Хартли оценил победный матч «Локомотива» с «Амуром»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победную встречу с «Амуром» (3:0) в Хабаровске.

«Очень важная победа для нас, серьёзный тест из-за последних результатов. Отпечаток на игру наложил и дальний перелёт. Естественно, основная работа была сделана хоккеистами на льду, но отмечу наших медиков, кто посоветовал лететь прямо к игре. Мы отлично вошли в матч, была хорошая энергия. После двух периодов отсутствовали голы, поэтому первая шайба была очень важна. Здорово, что большинство проявило инстинкт убийцы. Полунин поставил точку в матче. Отличная победа», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.