«Это мотивирует». Иван Демидов — о чествовании Маркова со стороны «Монреаля»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов высказался о церемонии чествования Андрея Маркова со стороны канадского клуба. Перед игрой с «Виннипег Джетс» болельщики «Монреаля» стоячими овациями встретили Маркова и его семью.

«Это мотивирует меня играть так усердно, как только могу. Надеюсь, однажды я добьюсь того же, что и он», — приводит слова Демидова аккаунт r/Habs на своей странице в социальной сети Х.

Марков провёл за «Монреаль» 990 игр в регулярных чемпионатах и 89 – в плей-офф. В регулярках российский защитник набрал 572 (119+453) очка. По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны.

