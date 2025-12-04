«Ребята его обожают». Гейдж Куинни — о «химии» Жерара Галлана с хоккеистами «Шанхая»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался об отношениях главного тренера китайского клуба Жерара Галлана с хоккеистами команды.

«Он сам бывший игрок и понимает, чего хотят парни. Это многое значит, ребята его обожают», — приводит слова Куинни шоу «Шанхайские Драконы: никаких оправданий» от «Кинопоиска».

«Шанхайские Драконы» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков. В следующем матче команда сыграет с «Торпедо» 5 декабря.

