Михайлов: до удаления у «Сочи» всё получалось с «Авангардом», затем силёнок не хватило

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в Омске.
«Знали, что соперник дома играет очень агрессивно, предупреждали ребят. Первый период получилось сыграть удачно, во втором обменялись голами. В принципе, было выполнение игрового задания, хоть нас и напрягали очень сильно. В третьем периоде, понятно, что силы не безграничны, это наша четвёртая выездная игра, ну и соперник прибавил. Такой напор, мы не смогли выстоять.
Ключевой момент в третьем периоде – удаление и пропущенный гол. Затем – сразу второй, это где-то психологически сыграло. Предупреждали, что «Авангард» сразу доводит шайбу в зону атаки, прессингует, а контригра против этого – контроль шайбы. До удаления получалось, а затем силёнок не хватило», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 декабря 2025
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
19:52
-
19:37
-
19:26
-
19:13
-
18:55
-
18:48
-
18:35
-
18:18
-
18:00
-
17:48
-
17:31
-
17:16
-
17:02
-
16:47
-
16:38
-
16:25
-
16:13
-
15:55
-
15:35
-
15:21
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:40