Михайлов: до удаления у «Сочи» всё получалось с «Авангардом», затем силёнок не хватило

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в Омске.

«Знали, что соперник дома играет очень агрессивно, предупреждали ребят. Первый период получилось сыграть удачно, во втором обменялись голами. В принципе, было выполнение игрового задания, хоть нас и напрягали очень сильно. В третьем периоде, понятно, что силы не безграничны, это наша четвёртая выездная игра, ну и соперник прибавил. Такой напор, мы не смогли выстоять.

Ключевой момент в третьем периоде – удаление и пропущенный гол. Затем – сразу второй, это где-то психологически сыграло. Предупреждали, что «Авангард» сразу доводит шайбу в зону атаки, прессингует, а контригра против этого – контроль шайбы. До удаления получалось, а затем силёнок не хватило», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.