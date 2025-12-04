Скидки
Михайлов: до удаления у «Сочи» всё получалось с «Авангардом», затем силёнок не хватило

Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5)     1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5)     1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4)     2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4)     3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5)     4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5)     5:2 Лажуа (Прохоркин) – 59:09 (en)    

«Знали, что соперник дома играет очень агрессивно, предупреждали ребят. Первый период получилось сыграть удачно, во втором обменялись голами. В принципе, было выполнение игрового задания, хоть нас и напрягали очень сильно. В третьем периоде, понятно, что силы не безграничны, это наша четвёртая выездная игра, ну и соперник прибавил. Такой напор, мы не смогли выстоять.

Ключевой момент в третьем периоде – удаление и пропущенный гол. Затем – сразу второй, это где-то психологически сыграло. Предупреждали, что «Авангард» сразу доводит шайбу в зону атаки, прессингует, а контригра против этого – контроль шайбы. До удаления получалось, а затем силёнок не хватило», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

