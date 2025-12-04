Главный тренер «Сочи»: в начале сезона какие-то вещи парни не понимали. Было много беготни

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов после поражения от «Авангарда» (2:5) в Омске рассказал об изменениях в стиле игры команды.

«Когда я возглавил «Сочи», то в первую очередь работали над организацией игры. Так получилось, что в начале сезона какие-то вещи ребята просто не понимали, делали лишнюю работу, было много беготни. Отсюда такой результат, серия неприятная у нас была. Так что сделали акцент на организацию, и хорошо, что сейчас будет пауза, появится возможность всё проанализировать, потренироваться», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 7 дома встретится со «Спартаком». «Сочи» 17 декабря примет на своём льду магнитогорский «Металлург».