Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи»: в начале сезона какие-то вещи парни не понимали. Было много беготни

Главный тренер «Сочи»: в начале сезона какие-то вещи парни не понимали. Было много беготни
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов после поражения от «Авангарда» (2:5) в Омске рассказал об изменениях в стиле игры команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5)     1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5)     1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4)     2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4)     3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5)     4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5)     5:2 Лажуа (Прохоркин) – 59:09 (en)    

«Когда я возглавил «Сочи», то в первую очередь работали над организацией игры. Так получилось, что в начале сезона какие-то вещи ребята просто не понимали, делали лишнюю работу, было много беготни. Отсюда такой результат, серия неприятная у нас была. Так что сделали акцент на организацию, и хорошо, что сейчас будет пауза, появится возможность всё проанализировать, потренироваться», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 7 дома встретится со «Спартаком». «Сочи» 17 декабря примет на своём льду магнитогорский «Металлург».

Материалы по теме
Михайлов: до удаления у «Сочи» всё получалось с «Авангардом», затем силёнок не хватило
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android