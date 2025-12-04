Главный тренер «Сочи» — о Самсонове: команда чувствует, когда у неё есть право на ошибку
Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов после поражения от «Авангарда» (2:5) в Омске высказался об игре голкипера клуба Ильи Самсонова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5) 1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5) 1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4) 2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4) 3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5) 4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5) 5:2 Лажуа (Прохоркин) – 59:09 (en)
«Игра Самсонова? Команда чувствует, когда у неё есть право на ошибку. Каждый партнёр должен быть уверен в товарище, будь то вратарь, защитник или нападающий. Дай бог, чтобы каждый поймал свою игру, тогда результат будет положительный регулярно», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 7 дома встретится со «Спартаком». «Сочи» 17 декабря примет на своём льду магнитогорский «Металлург».
