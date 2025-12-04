Главный тренер «Сочи» — о Самсонове: команда чувствует, когда у неё есть право на ошибку

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов после поражения от «Авангарда» (2:5) в Омске высказался об игре голкипера клуба Ильи Самсонова.

«Игра Самсонова? Команда чувствует, когда у неё есть право на ошибку. Каждый партнёр должен быть уверен в товарище, будь то вратарь, защитник или нападающий. Дай бог, чтобы каждый поймал свою игру, тогда результат будет положительный регулярно», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» 7 дома встретится со «Спартаком». «Сочи» 17 декабря примет на своём льду магнитогорский «Металлург».