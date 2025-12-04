«Полтора периода играли в романтический хоккей». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Сочи»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Сочи» (5:2).

«Мы здорово начали сегодня, в первом периоде создали огромное количество классных голевых моментов, но не удалось забросить шайбу в ворота. В тот момент, когда они поразили наши ворота, мы отошли от своей игры, начали где-то красоваться, где-то – усложнять и полтора периода играли в такой романтический хоккей на льду, чего не стоило делать. В третьем периоде сумели вернуться к своей идентичности, играли мощно, напористо, нагружали их вратаря, именно это и нужно было делать. Мы знали, что «Сочи» с Самсоновым в воротах выигрывала немало, он действительно хороший голкипер, а такому нельзя забить с прямых бросков.

Проблема, которая сегодня проявилась, не связана с долгим простоем без матчей. Дело вновь было в том, что после пропущенного гола мы стали паниковать, искать любые возможности, чтобы вернуться в игру, отошли от своего стиля. Вот эта психологическая устойчивость и зрелость пока ещё не на должном уровне. Нам нужно быть более взрослыми и научиться перестраиваться быстрее», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.