«Полтора периода играли в романтический хоккей». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Сочи»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Сочи» (5:2).
«Мы здорово начали сегодня, в первом периоде создали огромное количество классных голевых моментов, но не удалось забросить шайбу в ворота. В тот момент, когда они поразили наши ворота, мы отошли от своей игры, начали где-то красоваться, где-то – усложнять и полтора периода играли в такой романтический хоккей на льду, чего не стоило делать. В третьем периоде сумели вернуться к своей идентичности, играли мощно, напористо, нагружали их вратаря, именно это и нужно было делать. Мы знали, что «Сочи» с Самсоновым в воротах выигрывала немало, он действительно хороший голкипер, а такому нельзя забить с прямых бросков.
Проблема, которая сегодня проявилась, не связана с долгим простоем без матчей. Дело вновь было в том, что после пропущенного гола мы стали паниковать, искать любые возможности, чтобы вернуться в игру, отошли от своего стиля. Вот эта психологическая устойчивость и зрелость пока ещё не на должном уровне. Нам нужно быть более взрослыми и научиться перестраиваться быстрее», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 декабря 2025
-
21:00
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
19:52
-
19:37
-
19:26
-
19:13
-
18:55
-
18:48
-
18:35
-
18:18
-
18:00
-
17:48
-
17:31
-
17:16
-
17:02
-
16:47
-
16:38
-
16:25
-
16:13
-
15:55
-
15:35
-
15:21
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20