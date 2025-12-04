Скидки
Защитник «Авангарда» — о матче с «Сочи»: получили нагоняй и вырвали победу

Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов прокомментировал волевую победу над «Сочи» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5)     1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5)     1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4)     2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4)     3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5)     4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5)     5:2 Лажуа (Прохоркин) – 59:09 (en)    

«Никаких оправданий, что большая пауза у нас была. Мы хорошо готовились, разбирали соперника, понимали, что у них отличный, габаритный вратарь, что нужно его закрывать. В первые 10 минут были хорошие моменты, шайба каталась по линии, но затем отошли от своей игры, от своего плана. В третьем периоде перестроились, получили нагоняй и вырвали победу.

В третьем периоде нас просили доставлять шайбу глубже в чужую зону, чтобы всегда был игрок на пятачке. Да, соперник здорово выталкивал оттуда, однако всё равно нужно лезть туда, создавать моменты», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

