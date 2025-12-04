Защитник «Авангарда» — о матче с «Сочи»: получили нагоняй и вырвали победу

Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов прокомментировал волевую победу над «Сочи» (5:2).

«Никаких оправданий, что большая пауза у нас была. Мы хорошо готовились, разбирали соперника, понимали, что у них отличный, габаритный вратарь, что нужно его закрывать. В первые 10 минут были хорошие моменты, шайба каталась по линии, но затем отошли от своей игры, от своего плана. В третьем периоде перестроились, получили нагоняй и вырвали победу.

В третьем периоде нас просили доставлять шайбу глубже в чужую зону, чтобы всегда был игрок на пятачке. Да, соперник здорово выталкивал оттуда, однако всё равно нужно лезть туда, создавать моменты», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.