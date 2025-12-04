Андрей Марков высказался об игре форварда «Монреаля» Ивана Демидова

Бывший российский защитник «Монреаль Канаденс» Андрей Марков высказался об игре форварда канадского клуба Ивана Демидова.

«Демидов мне нравится, он талантливый парень. Он всё ещё молод, но в будущем наверняка станет намного лучше», — приводит слова Маркова аккаунт HFTV на своей странице в социальной сети Х.

Ранее в этом году НХЛ включила Маркова в первую «Команду четверти века» «Канадиенс». Хоккеист провёл 990 матчей в составе «Монреаль Канадиенс». В этих встречах экс-защитник набрал 572 (119+453) очка. Перед игрой регулярки НХЛ с «Виннипег Джетс» «Монреаль» провёл церемонию чествования Андрея Маркова.