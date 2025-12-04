«Историческая ошибка со стороны МОК». Третьяк — о недопуске сборной России на Олимпиаду

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил сожаление из-за недопуска сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 и в частности Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Конечно, за них обидно. Потому что Кубок Стэнли и чемпионат мира проходят каждый год, а Олимпийские игры — раз в четыре года. Олимпийский чемпион и в Африке чемпион, их не так много, и их запоминают, неважно, в каком виде спорта ты выступал. Я не хочу обижать ни Кубок Стэнли, ни Кубок Гагарина, но Олимпийские игры — это отдельные соревнования, собирающие всех лучших. И быть олимпийским чемпионом очень престижно.

Многие из них хотели бы попасть на Олимпиаду. Произошло нарушение Олимпийской хартии со стороны Международного олимпийского комитета, это неприемлемо. Думаю, это большая историческая ошибка со стороны МОК, который так пошёл на поводу у европейских политиков», — цитирует Третьяка ТАСС.