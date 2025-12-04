Форвард «Металлурга» Канцеров: Разин вспыльчивый — это мы его нервируем

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал о работе с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

– Что можешь сказать об Андрее Разине?

– Его тренерская система мышления мне полностью импонирует, мне нравится наш стиль игры. Многим новым ребятам пришлось привыкать к этой системе, так как она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся.

– А какой он человек? Очень вспыльчивый?

– Да, особенно в раздевалке. Это мы его нервируем. У каждого случается всплеск эмоций, это нормально. Я тоже могу разозлиться, если ничего не получается, но я стараюсь минимизировать такие моменты. Главное – успокоиться и настроить голову на правильные действия.

– Какой совет Андрея Владимировича запомнился больше всего?

– «Ромарио, не психуй!» Андрей Владимирович говорит так, когда у меня что-то не получается, — цитирует Канцерова Metaratings.