Нападающий «Флориды» Вераге назвал событие, которое намного важнее победы в Кубке Стэнли

Нападающий «Флориды» Вераге назвал событие, которое намного важнее победы в Кубке Стэнли
Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге считает рождение ребёнка событием, которое намного важнее победы в Кубке Стэнли. Отметим, что Вераге является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

«То, как здорово стать отцом, даже близко не сравнится с победой в Кубке Стэнли. Это величайшее событие в мире», — цитирует Вераге журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Картер Вераге стал шестым действующим игроком НХЛ, кто выиграл три Кубка Стэнли. Картер побеждал с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 году и дважды – с «пантерами» в 2024 и 2025 годах. 30-летний форвард присоединился к Джонатану Куику, Евгению Малкину, Сидни Кросби, Крису Летангу и Патрику Кейну.

