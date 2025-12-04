Скидки
Ветеран СКА: провал ЦСКА — это ужасно удивительно для всех

Ветеран СКА: провал ЦСКА — это ужасно удивительно для всех


Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об игре московского «Динамо», армейцев с берегов Невы и ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«Мы давно не видели такие неудачные выступления ЦСКА, московского «Динамо» и СКА после 30 матчей в регулярном чемпионате. Объяснить причины спада лидеров КХЛ не так просто. Если взять «Динамо», то состав команды на бумаге просто убойный. Это команда, которая сейчас подтягивается. Но «Динамо» как минимум должно быть в тройке лучших клубов Запада. Недавно Кудашов завершил свою работу в качестве главного тренера, однако Козлов – это тоже интересная фигура. «Динамо» только сейчас набирает обороты.

Провал ЦСКА – это ужасно удивительно для всех. В команде есть тренер, который всем доказал свою состоятельность. Мы не знаем внутреннюю кухню москвичей, но что они не на своём месте – однозначно. По СКА точно такая же история. Сколько легионеров в составе петербуржцев? Очень много, по сравнению с другими клубами. Сегодня вектор КХЛ полностью изменился. Все топовые клубы чемпионата находятся в середине и ниже», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

Комментарии
