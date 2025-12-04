Трёхкратный олимпийский чемпион: не могу себе представить плей-офф без ЦСКА

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о неудачной игре ЦСКА в текущем сезоне КХЛ. Армейский клуб занимает девятое место в таблице Запада.

— Тяжело идёт чемпионат у ЦСКА. Думаю, что и сам штаб Игоря Никитина не ожидал, что у ЦСКА будет столько проблем и к зиме команда не будет в зоне плей-офф.

— В чём причина?

— Пока ЦСКА выкручивается за счёт большинства. Видны явные проблемы с игровой дисциплиной, некоторые хоккеисты выпадают. Много удалений.

— Когда ЦСКА выйдет из кризиса?

— Это знает только тренерский штаб. Думаю, армейцам ещё придётся подтянуть и игру в обороне. Там, заметил, на первые роли постепенно выходят молодые защитники, а опытные игроки сдали. Не могу себе представить плей-офф без ЦСКА. Думаю, что армейцы способны заметно прибавить, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.