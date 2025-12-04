Андрей Марков назвал самую запоминающуюся игру в форме «Монреаля»

Бывший российский защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков рассказал о самой запоминающейся игре в составе канадского клуба.

«Это была игра, в которой Саку Койву вернулся после его борьбы с раком», — цитирует Маркова журналистка Приянта Эмрит на своей странице в социальной сети Х.

В 2001 году у Койву был диагностирован рак — лимфома Беркита. Хоккеист лечился от диагноза почти год и в апреле 2002 года вернулся на лёд. После этого финский экс-форвард выступал вплоть до сезона-2013/2014.

Ранее в этом году НХЛ включила Маркова в первую «Команду четверти века» «Канадиенс». Хоккеист провёл 990 матчей в составе «Монреаль Канадиенс». В этих встречах экс-защитник набрал 572 (119+453) очка. Перед игрой регулярки НХЛ с «Виннипег Джетс» «Монреаль» провёл церемонию чествования Андрея Маркова.