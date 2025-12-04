Результаты матчей КХЛ на 4 декабря 2025 года

Сегодня, 4 декабря, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 4 декабря 2025 года:

«Амур» – «Локомотив» — 0:3;

«Адмирал» – СКА — 1:3;

«Авангард»– ХК «Сочи» — 5:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 47 очками после 34 матчей возглавляет «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 52 очка после 33 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.